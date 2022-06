By Australian National University June 4, 2022Animation showing an artist’s rendition of Mars’ interior structure. Credit: NASA/JPL-Caltechif(typeof ez_ad_units!='undefined'){ez_ad_units.push(,'scitechdaily_com-box-3','ezslot_6',102,'0','0'])};if(typeof __ez_fad_position!='undefined'){__ez_fad_position('div-gpt-ad-scitechdaily_com-box-3-0')};<span class=glossaryLink aria-describedby=tt data-cmtooltip="NASAEstablished in 1958,...