What’s New on Netflix & Top 10s: May 27th, 2022 – What's on Netflix

The fourth season of Stranger Things finally arrives on Netflix.

by Jacob Robinson @JRobinsonWoN

Published on May 27th, 2022, 10:24 am EST



The entire week has been a build-up to the return and release of the fourth season of Stranger Things. While there’s still plenty to enjoy from the past week including Ricky Gervais’ latest stand-up special, and a new season of Pokemon, we know for a fact that next week’s Netflix headlines will be dominated by Stranger Things.

Subscribers will be happy to learn that there are no removals on Netflix today.

Genre: Fantasy, Horror

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo

Episodes: 7

Who would have thought it’s been almost three years since the third season of Stranger Things premiered on Netflix. The entire world has changed since then, and so too has the world of Hawkins, Indiana. Of the nine episodes, only the first seven will be available to stream, with the final two episodes arriving in July.

Genre: Stand-up

Cast: Ricky Gervais

Runtime: 64 mins

One of the most popular and highest-grossing British comedians of the past few decades, Ricky Gervais has seen his fair share of controversy thanks to his no-holds-barred comedy. His latest special is easily one of the most divisive specials on Netflix to date.

Nothing is off-limits for the British comedian which is no doubt going to land Netflix in similar hot water it was in following Dave Chappelle’s special added last year.



What have you been watching on Netflix this week? Let us know in the comments below!

Jacob joined What’s on Netflix in 2018 and serves as one of the lead writers here on What’s on Netflix. Jacob covers all things Netflix movies and TV shows but specializes in covering anime and K-dramas. Resides in the United Kingdom.

