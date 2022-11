Instagram: How to Add a Website Link to Your Profile – Adweek

April 7, 2022

Instagram now allows users to add an external website link to their profiles in the photo- and video-sharing application. This feature is available even for users with personal, rather than professional, accounts. Our guide will show you how to add an external link to your Instagram profile. Note: These screenshots were captured in the Instagram app on iOS. Step 1: On your Instagram profile, tap the “Edit Profile” button.

if (!window.Zephr) window.Zephr = {};

window.Zephr.accessDetails = {“isAuthenticated”:false,”accessDecisions”:{“xqiIpNSKkeGg5X8lh0A1FX8mMN2IKPWy”:false,”hH4VwiLATpgA4gEhFqFLhG0e6lA7F9GW”:false},”entitlements”:{},”credits”:{},”meters”:{},”trials”:{},”trialTrackingDetails”:[{“creditsUsedKey”:”registeredLMTrialViewsused”,”creditsRemainingKey”:”registeredLMTrialViewsremaining”,”entitlementId”:”7TZ5U5″,”entitlementType”:”credits”},{“creditsUsedKey”:”registeredLMTrialused”,”creditsRemainingKey”:”registeredLMTrialremaining”,”entitlementId”:”aI0EYV”,”entitlementType”:”credits”},{“creditsUsedKey”:”fastestgrowingtrialused”,”creditsRemainingKey”:”fastestgrowingTrialremaining”,”entitlementId”:”P9XzPV”,”entitlementType”:”credits”},{“creditsUsedKey”:”registeredTrialused”,”creditsRemainingKey”:”registeredTrialremaining”,”entitlementId”:”RctiWy”,”entitlementType”:”credits”},{“creditsUsedKey”:”registeredTrialViewsused”,”creditsRemainingKey”:”registeredTrialViewsremaining”,”entitlementId”:”CEL3Ua”,”entitlementType”:”meter”},{“creditsUsedKey”:”blogTrialused”,”creditsRemainingKey”:”blogTrialremaining”,”entitlementId”:”HShrEM”,”entitlementType”:”meter”}],”testGroups”:{“2ebefa46-97d3-4846-a44b-d2f5362a7c3f”:”D”,”3b4bcdf7-90eb-46d9-bf9f-c597afdba4dc”:”A”,”91dcb41a-14ba-4648-8fbf-f0eaa69eec92″:”A”,”a2a681f2-ba18-4e95-bf26-a8ee241571cb”:”C”},”activeProducts”:[]};

window.Zephr = window.Zephr || {};

window.Zephr.includeOutcomes = true;

window.Zephr.outcomesAsEvents = true;

window.Zephr.groupFields = true;

(function() {

var xhr = new(XMLHttpRequest || ActiveXObject)(‘MSXML2.XMLHTTP.3.0’);

xhr.open(‘GET’, ‘/blaize/datalayer’, true);

xhr.onreadystatechange = function() {

if (xhr.readyState === 4) {

var response;

try {

response = JSON.parse(xhr.response);

} catch (e) {

response = xhr.response;

}

if (xhr.status === 200) {

for (var dataLayerFieldName in response) {

if (!(dataLayerFieldName in window)) window[dataLayerFieldName] = [];

var pageView = response[dataLayerFieldName];

var events = [];

if (window.Zephr && window.Zephr.includeOutcomes && window.Zephr.outcomes) {

pageView.zephrOutcomes = window.Zephr.outcomes;

if (window.Zephr.outcomesAsEvents) {

Object.keys(window.Zephr.outcomes || []).forEach(function(outcomeKey) {

var outcomeEvent = {

event: “zephr-outcome-” + outcomeKey,

featureId: outcomeKey,

featureLabel: window.Zephr.outcomes[outcomeKey].featureLabel,

outcomeId: window.Zephr.outcomes[outcomeKey].outcomeId,

outcomeLabel: window.Zephr.outcomes[outcomeKey].outcomeLabel,

};

events.push(outcomeEvent);

});

}

}

if (window.Zephr && window.Zephr.accessDetails) {

Object.keys((window.Zephr.accessDetails.trials || {})).forEach(function(trialId){

var trial = window.Zephr.accessDetails.trials[trialId]

if(trial.reportInDataLayer){

var usedCredits = trial.totalCredits – trial.remainingCredits

if (window.Zephr.groupFields && !pageView.zephrTrials) pageView.zephrTrials = {};

var target = window.Zephr.groupFields ? pageView.zephrTrials : pageView

if (trial.dataLayerCreditsUsedKey) {

target[trial.dataLayerCreditsUsedKey] = usedCredits;

}

if (trial.dataLayerCreditsRemainingKey) {

target[trial.dataLayerCreditsRemainingKey] = trial.remainingCredits;

}

}

});

(window.Zephr.accessDetails.trialTrackingDetails || []).forEach(function(details) {

var type = details.entitlementType === ‘credits’ ? ‘credits’ : ‘meters’;

var trial = (window.Zephr.accessDetails[type] || {})[details.entitlementId];

if (!trial) return;

if (window.Zephr.groupFields && !pageView.zephrTrials) pageView.zephrTrials = {};

if (details.creditsRemainingKey) {

if (window.Zephr.groupFields) {

pageView.zephrTrials[details.creditsRemainingKey] = trial.remainingCredits;

} else {

pageView[details.creditsRemainingKey] = trial.remainingCredits;

}

}

if (details.creditsUsedKey) {

if (window.Zephr.groupFields) {

pageView.zephrTrials[details.creditsUsedKey] = trial.totalCredits – trial.remainingCredits;

} else {

pageView[details.creditsUsedKey] = trial.totalCredits – trial.remainingCredits;

}

}

});

}

if (Object.keys(pageView).length) {

pageView.event = “zephr-pageview”;

events.unshift(pageView);

}

if (!events.length) continue;

events.forEach(function(event) {

window[dataLayerFieldName].push(event);

});

}

var readyEvent = document.createEvent(‘Event’);

readyEvent.initEvent(‘zephr.dataLayerReady’, true, true);

document.dispatchEvent(readyEvent);

}

}

}

xhr.send({});

})();

Instagram now allows users to add an external website link to their profiles in the photo- and video-sharing application. This feature is available even for users with personal, rather than professional, accounts.

Our guide will show you how to add an external link to your Instagram profile.

Note: These screenshots were captured in the Instagram app on iOS.

Step 1: On your Instagram profile, tap the “Edit Profile” button.

Black Friday Offer: Use Promo Code "SAVE25" on an Annual Subscription to Save 25%

View Subscription Options

Already a member? Sign in

Brandy is a freelance writer for Adweek’s SocialProDaily covering social media, gaming, apps and platforms.

Adweek is the leading source of news and insight serving the brand marketing ecosystem.

source