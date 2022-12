Windows 10: Medienwiedergabe ersetzt Groove Music – deskmodder.de

Wer mit Windows 10 unterwegs ist, wird aktuell im Release Preview Ring eine Änderung feststellen. Denn Microsoft hat die App Windows Medienwiedergabe (Media Player) unter Windows 10 ausgerollt. Diese wird dann sicherlich auch bald in der finalen Version erscheinen.



Bis zur Version 11.2209.29.0 war Windows 11 22000 die Voraussetzung für die App. Mit der Version 11.2209.30.0 wird als Mindestversion die Windows 10 19042 angegeben. Somit ist dann auch hier Groove Music als App Geschichte. Wer nicht warten möchte, kann die App auch jetzt schon installieren.

Das erste geht nicht alles so gemacht wie beschrieben dann kann ich auch nicht zum zweiten schritt kommen.

einfach ,msix an die Datei hinten anfügen das zeichnet es als store App aus

war es vorgesehen, das es auch auf Windows 10 erscheint?

Wenn nicht, wird 11 wirklich nicht erfolgreich werden.

Wohl eher, dass Groove Music endlich nicht mehr unterstützt werden muss.

Ach wie war das noch… Totgesagte leben länger, das war schon zu Zeiten von Vista so, welches als Refresh (Win 7) dann der totale Erfolg war.

Die Zeiten ändern sich und auch die Zeit von Windows 11+ wird kommen.

Hier mit funktioniert es

https://drive.google.com/file/d/1-6gtXo-Px6fIkjOlsn0nekNfBQ-KFjv-/view?usp=share_link

Ist identisch.

kleiner Test ….. und spielt auch etliche Formate nicht ab. / bzw. habe Ton und kein Bild oder Standbild.

(Trotz installierter LAVFilters Codecs) – für mich unbrauchbarer Ballast.

VLC ist und bleibt mein Player

ms1958

Die Apps nutzt die Codecs des Systems und spielt damit alles ab, was das System auch kennt.

Vermutlich hast du entweder sehr ungewöhnliche Videodateien oder die Installation zusätzlicher Codecs hat das Codec-System von Windows schon durcheinander gewürfelt.

VLC ist davon natürlich unbeeindruckt, da der seine eigenen, integrierten Codecs verwendet.

Das ersetzt ja auch nicht den VLC Player sondern Groove Music.

Aber wenn du wenig Ballast magst, ist VLC ja auch nicht wirklich das richtige…

Das soll den Media Player ersetzen? Oder was ist der Grund, dass das verteilt wird?

Nein, Groove Music

Trotz gegensätzlicher Meinungen zu der App, finde ich es toll, dass Microsoft sich noch sehr um Windows 10 kümmert und es nicht nach Erscheinen des Nachfolgers direkt auf das Abgleis schiebt (wie es bei den Vorgängern immer so war). Man darf auch nicht vergessen das Windows 10 die einzige Version von Windows ist, welche im Extended Support (ja der Support ended in weniger als drei Jahren) noch Funktionsupdates erhält.

Vom Adguard Link kam dieses zurück:

The server returned an empty list.

Either you have not entered the link correctly, or this service does not support generation for this product.

Ich habe den Link von @ SexyLady verwendet und Groove aktualisiert.

Das Dumme an der App ist nach wie vor, sie nutzt, wie auch schon früher der Windows Mediaplayer, die Gleiche Video-Bibliothek, wie Filme & TV. Auch werden nach wie vor, nach starten dieser App alle Video/Audio-Dateien neu eingelesen. Anscheinend merkt sie sich nicht, was sie bereits hat.

Wenn die Nachricht „The server returned an empty list.“ kommt, dann muss man nur noch ein, zweimal auf den Haken klicken.

Danke, hoffentlich merke ich mir dass bis zum nächsten mal. War vor ein Paar Tagen schon einmal gewesen, mit etwas anderen.

11.2210.30 is removed , 2209.30 is for win10

