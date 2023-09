Leak zeigt Upgrades für Microsoft Surface Laptop Studio 2, Surface … – Notebookcheck.com

By

Microsoft wird am 21. September im Rahmen eines Launch-Events zahlreiche neue Surface-Produkte vorstellen. Während die meisten Details zu diesen Produkten bereits über die vergangenen Monate durchgesickert sind, konnte WinFuture viele der zuvor geleakten Informationen durch Angaben mehrerer Händler verifizieren, und teils neue Details hinzufügen.

Allen voran soll das Surface Go 4 mit einem Intel Processor N200 auf den Markt kommen, statt wie von sehr frühen Gerüchten angegeben mit einem ARM-Prozessor. Der Chip wird offenbar schon beim Basismodell mit 8 GB Arbeitsspeicher kombiniert, wobei die SSD mit wahlweise 64 GB, 128 GB oder 256 GB weiterhin relativ klein ausfällt. Der 10,5 Zoll Touchscreen mit 1.920 x 1.280 Pixel soll ebenso wie das Design des Geräts praktisch unverändert vom Surface Go 3 (ca. 600 Euro auf Amazon) übernommen werden.

Der Surface Laptop Go 3 erhält Upgrades auf den Intel Core i5-1235U und auf 8 GB RAM beim Basismodell, auch beim 1,1 Kilogramm Ultrabook mit 12,4 Zoll großem Display mit 1.536 x 1.024 Pixel tut sich sonst aber wenig. Das Basismodell soll anders als zuvor erwartet doch mit nur 128 GB Speicher ausgestattet sein. Das mit Abstand bedeutendste Upgrade erhält der Microsoft Surface Laptop Studio 2, der vom Intel Core i7-11370H mit nur vier Kernen auf den Core i7-13800H mit sechs Performance- und acht Effizienz-Kernen umsteigt, laut früherer Gerüchte gibts beim Topmodell sogar eine Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop-GPU.

Das Gerät soll zwar mehr USB-C-Anschlüsse erhalten, ansonsten aber keine Design-Änderungen bekommen. Microsoft bietet Varianten mit 16 GB bis 32 GB Arbeitsspeicher und mit einer 512 GB bis 1 TB SSD an. Das 14,4 Zoll große PixelSense-Display mit seiner Auflösung von 2.400 x 1.600 Pixel soll vom Vorgänger übernommen werden. WinFuture gibt an, dass alle neuen Surface-Produkte voraussichtlich ab Oktober ausgeliefert werden, die Preise sollen aber steigen.

