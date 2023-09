Découvrez Microsoft Copilot, votre compagnon IA au quotidien … – Microsoft

21/09/2023 | Clement Gumilar

Alors que la convergence des interfaces de chat et des grands modèles de langage nous a fait entrer dans une nouvelle ère de l’IA, Microsoft franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec le lancement d’une expérience unifiée, Microsoft Copilot. Microsoft Copilot est votre compagnon IA au quotidien. Il intègre de manière unique le contexte et les informations du web, vos données professionnelles, ainsi que tout ce que vous pourriez être en train de faire sur votre PC, pour vous fournir une aide pertinente, tout en garantissant le respect de votre vie privée et de votre sécurité. Il s’agira d’une expérience simple et transparente, fonctionnant en tant qu’application, ou apparaissant lorsque vous en aurez besoin, d’un simple clic droit. Microsoft Copilot commencera à être déployé sous sa forme initiale dans la prochaine mise à jour gratuite de Windows 11 à partir du 26 septembre – puis dans Bing, Edge et Microsoft 365 Copilot cet automne. Microsoft Copilot sera régulièrement enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Nous annonçons également de nouvelles expériences et de nouveaux produits pour vous aider à améliorer votre productivité, à stimuler votre créativité et à répondre à vos besoins au quotidien, au travail comme à la maison :

Voici un aperçu des nouveautés dans la prochaine mise à jour de Windows 11, disponible le 26 septembre prochain :

Ces expériences, y compris Copilot sur Windows, commenceront à être disponibles le 26 septembre dans le cadre de notre prochaine mise à jour de Windows 11, version 22H2.

Alors que Bing Chat est déjà disponible via Microsoft Edge ou bing.com/chat, nous annonçons aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour Bing et Edge, alimentées par les modèles d’IA les plus avancés. Ces nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées prochainement :

Alors que certains de nos clients y avaient déjà accès depuis plusieurs mois en preview, Microsoft 365 Copilot sera désormais disponible pour toutes les organisations à partir du 1er novembre.

Nous dévoilons également une nouvelle expérience au sein de Microsoft 365 Copilot : Microsoft 365 Chat. Initialement annoncé sous le nom de Business Chat, Microsoft 365 Chat est capable de parcourir toute l’étendue de vos données professionnelles, y compris les emails, les réunions, les conversations, les documents, mais aussi le web. Tel un assistant, il a une connaissance approfondie de vous-même, de votre travail, de vos priorités et de votre organisation. Il va bien au-delà des simples questions et réponses pour vous donner une longueur d’avance sur certaines de vos tâches les plus complexes ou les plus fastidieuses, qu’il s’agisse de rédiger un document stratégique, de réserver un voyage d’affaires ou de rattraper des emails en retard.

Les utilisateurs de la version en preview peuvent y accéder dès aujourd’hui sur Microsoft365.com, Teams ou dans Bing lorsqu’ils sont connectés avec leur compte professionnel. À l’avenir, il sera possible d’y accéder depuis n’importe quelle icône Copilot, à la seule condition d’être connecté avec son compte professionnel.

Nous dévoilons également de nouvelles fonctionnalités pour Copilot dans Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote et OneDrive. Bing Chat Enterprise – le premier point d’entrée dans l’IA générative pour de nombreuses entreprises – bénéficie aussi d’un certain nombre de mises à jour.

Designer, le dernier né de notre famille d’applications grand public Microsoft 365, aide à créer rapidement des visuels, des publications pour les réseaux sociaux, des invitations et bien d’autres contenus, grâce à l’IA. Aujourd’hui, nous dévoilons de nouvelles fonctionnalités, dont la plupart seront alimentées par Dall.E 3 d’OpenAI : l’extension d’une image au-delà de ses limites, l’ajout d’un nouvel objet ou d’un arrière-plan, voire même la suppression d’objets indésirables. Dall.E 3 alimentera également bientôt l’expérience de génération d’images dans Designer, ce qui permettra d’ajouter facilement des images originales et de meilleure qualité en quelques secondes.

Designer intègre également Microsoft 365 Copilot pour le grand public, en commençant par Word. Designer utilise le contexte d’un document pour proposer un choix de visuels. Il est possible de le rendre plus personnel en téléchargeant ses propres photos. Dans un premier temps, Microsoft 365 Copilot sera accessible pour un petit nombre d’abonnés grand public à Microsoft 365, avant d’être disponible plus largement.

Il n’y a pas mieux que nos nouveaux appareils Surface pour donner vie à toutes les incroyables expériences d’IA de Microsoft.





Pour précommander l’un de nos nouveaux appareils Surface, visitez le Microsoft Store, les sites marchands de nos partenaires ou notre page Surface for Business pour en savoir plus sur tous les nouveaux produits d’aujourd’hui.

* Pour les professionnels seule la couleur “Platinum” est disponible.

** Les distributeurs sont libres de leur prix.

Nous sommes convaincus que Microsoft permet de proposer des expériences d’IA qui allient puissance et utilité, de manière simple, sécurisée et responsable, au sein de produits utilisés par des millions d’individus chaque jour. Aujourd’hui, Microsoft ne se contente pas d’accroître l’utilité de ces expériences, mais les met à disposition du plus grand nombre.

Apprenez-en plus sur nos annonces via le billet de blog Microsoft 365 et le billet de blog Sécurité. Toutes les publications, les vidéos et contenus liés aux annonces faites ce jour sont disponibles sur notre microsite presse.

