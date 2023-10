Microsoft presenta todas sus novedades: Copilot para Windows 11 … – Computer Hoy

Enlace copiado

Desde nuevos dispositivos hasta nuevas aplicaciones para la IA, Microsoft ha apostado fuerte en el Surface Event. La nueva actualización de Windows traerá más de 150 aplicaciones con inteligencia artificial.

El gigante del software acaba de celebrar su evento Microsoft Surface, y las novedades son, sin duda, emocionantes. Desde laptops más potentes hasta un asistente de inteligencia artificial para Windows 11 revolucionario, aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Desde dispositivos Surface hasta actualizaciones de Windows 11, pasando por la omnipresencia de la inteligencia artificial y el lanzamiento de Windows Copilot, la compañía ha anunciado un cambio potente para el futuro.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, definió el panorama general: la inteligencia artificial (IA) está aquí para quedarse y transformar nuestras vidas. "La meta de Microsoft es unificar la experiencia de IA en una sola herramienta que pueda tomar contexto de toda nuestra vida," indicó, refiriéndose a Microsoft Copilot.

Copilot no será simplemente otro asistente de IA; será "una extensión de ti mismo", mencionó Yusuf Mehdi, vicepresidente corporativo en Microsoft. Este asistente será parte integral de Windows 11 y la suite de Microsoft 365, capaz de realizar desde tareas básicas como organizar archivos hasta actividades más complejas como resumir documentos.

Estará en Microsoft Store para ayudarte a decidir qué zapatillas de deporte comprar, en Bing para personalizar tus búsquedas y hasta en Microsoft 365 para asistir en tareas laborales. Desde Copilot hasta nuevas capacidades generativas en Paint y Bing, Microsoft planea hacer de la IA una parte integral de nuestra experiencia diaria.

Llegará con la próxima actualización de Windows, el 26 de septiembre

El 26 de septiembre marca una fecha importante para los usuarios de Windows 11. Se espera una actualización repleta de nuevas funciones, como un explorador de archivos rediseñado y compatibilidad nativa para archivos RAR y 7-Zip.

Será una especie de "actualización suave" hacia un hipotético Windows 12 con más de 150 características nuevas impulsadas por IA. ¿Necesitas organizar archivos o resumir documentos? ¿Quieres borrar el fondo de una foto? Pídelo a la inteligencia artificial.

Pasando a lo tangible, Surface Laptop Studio 2 es, según Microsoft, el "Surface portátil más poderoso" que han creado. Con un procesador Intel de 13.ª generación, hasta 64 GB de RAM y gráficos Nvidia RTX. No, no estamos hablando de un superordenador.

Tendrá un precio inicial en torno a los 1.800 euros, y este dispositivo se posiciona como una bestia en términos de rendimiento. ¿Necesitas más potencia? Este es tu dispositivo. Además, habrá paquetes para reducir su precio.

¿Eres de los que siempre está en movimiento? Surface Laptop Go 3 podría ser tu mejor amigo. Con un peso de menos de 1,1 kilogramos y una pantalla táctil de 12.4 pulgadas, es el portátil ligero que muchos estaban esperando.

Cuenta con un procesador: Intel Core i5-1235U y las opciones de memoria incluyen 8 GB o 16 GB de RAM LPDDR5, y en términos de almacenamiento, se ofrece un SSD removible que puede ir hasta los 512 GB para usuarios empresariales.

Además, trae un botón de encendido con lector de huellas digitales que añade una capa adicional de seguridad, la vida de la batería es otro de sus puntos fuertes: hasta 15 horas de uso continuo y opciones de carga rápida. Su precio empieza en 748 euros, y si lo compras en paquete, puedes ahorrar hasta 280 euros.

Mientras que los modelos anteriores son para el público en general, Surface Go 4 se dirige específicamente a las empresas. Con un procesador Intel N200 y hasta 12.5 horas de duración de la batería, se diseñó pensando en el rendimiento y la portabilidad.

Este dispositivo superportátil 2-en-1 es exclusivo para organizaciones y promete hacer más eficiente el día a día de los trabajadores. RAM: 8 GB de LPDDR5 Almacenamiento: Opciones de UFS de hasta 64 GB, 128 GB, o 256 GB. Pantalla táctil de 10.5 pulgadas, con una resolución de 1.920 x 1.280 y hasta 350 nits de brillo.

Así, Microsoft demuestra que apuesta a lo grande, y estos anuncios lo demuestran. Desde hardware hasta software, la empresa está impulsando los límites de lo que es posible. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo estas innovaciones cambian nuestra interacción diaria con la tecnología.

