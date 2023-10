I Hack You APK para Android – Download – Softonic

Anúncio

Vivendo na era digital, as pessoas estão cada vez mais propensas a ataques cibernéticos, que podem nos pegar desprevenidos e ocorrer a qualquer hora. Como tal, é importante que nos protejamos melhorando nosso conhecimento sobre crimes cibernéticos.

I Hack You é um aplicativo educacional que ensina as pessoas sobre vários conceitos de hacking. Embora não seja um aplicativo de hacking real, ele contém informações úteis para pessoas que desejam aprender a hackear ou se proteger contra hackers. Programa parecido é o Process Hacker.

I Hack You tem uma interface bastante simples, mas é atolada por um esquema de design de cores confuso. Como o objetivo principal do aplicativo é apenas educar as pessoas, os menus de botões simples servem bem. Não há botões de comando malucos e menus ocultos que você precisa acessar para encontrar o que precisa.

Infelizmente, as cores do aplicativo são exageradas. É brilhante e saturado em azul e vermelho. Azul e vermelho não são uma combinação de cores confusa por si só, mas o fato de as cores serem saturadas torna cansativo para os olhos.

Os tópicos de hackers abordados no aplicativo são amplos e variados. Você tem a seção Conceitos que é dividida em Iniciante, Intermediário e Especialista. Você pode aprender sobre tópicos rudimentares, como noções básicas de hacking, tipos de hackers, diferenças entre software malicioso, e mais.

Se você está interessado em hackear ou a se proteger contra hackers, I Hack You tem muitos recursos nos quais você pode mergulhar para obter tais conhecimentos. O aplicativo é simples de usar e abrange uma ampla gama de tópicos sobre o assunto. É um ótimo aplicativo inicial para qualquer aspirante a hacker.

Versão

23 de mai de 2023

Android

Android 4.3

English

125K

3K

APK, Google Play

com.infiteloopsinc.ihackyou.apk

source