Surface Laptop Studio 2: Um portátil sem igual – Microsoft

Procura a Microsoft Store em: {0}?

Mantenha-se informado sobre promoções especiais, produtos mais recentes, eventos e muito mais da Microsoft Store.

Ao clicar em Inscrever-se, confirmo que pretendo receber informações da Microsoft e da sua família de empresas sobre a Microsoft Store, e outros produtos e serviços da Microsoft.

Para retirar o consentimento ou gerir as suas preferências de contacto, visite o Gestor de Comunicações Promocionais.Clique aqui para abrir o Gestor de Comunicações Promocionais

Está inscrito para receber e-mails da Microsoft Store. Obrigado!

Necessita de ajuda?

Design avançado. Mais do dobro da potência. Um ecrã tátil de 14,4". O Surface Laptop Studio 2 é um portátil sem igual3.

Design avançado. Mais do dobro da potência. Um ecrã tátil de 14,4". O Surface Laptop Studio 2 é um portátil sem igual3.

4 imagens

Adicionou Surface Laptop Studio 2 – Intel® Core™ i7 de 13.ª Geração, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB, Intel® Iris® Xe à sua lista de desejos. Pode partilhar esta lista com outras pessoas.

A promessa da Microsoft Store para Surface

Encontre o melhor de Surface na Microsoft Store: envio padrão gratuito, devoluções gratuitas, 90 dias de suporte técnico gratuito e mais.Saiba mais

A partir de 2 259,00 €

Data de disponibilização 2 de outubro de 2023, 23:00

Esgotado

Envio padrão gratuito. Devoluções gratuitas.

A imagem apresentada destina-se apenas a fins ilustrativos. Consulte as características técnicas para obter informações detalhadas sobre o teclado que está a encomendar.

Preços especiais para os estudantes, encarregados de educação e professores elegíveis. Pode ser combinada com outras ofertas.

Explore todos os ângulos

Faça um gesto de percorrer para rodar o Surface Laptop Studio 2 a 360° e explorar o dispositivo.

Desfrute da potência para tornar tudo possível

Com um portátil tão poderoso e móvel quanto este, poderá editar, compor e exportar vídeos no terreno como um verdadeiro profissional com o Adobe Premiere Pro1.

Faça esboços, tome notas, colabore e idealize com modos versáteis e aplicações otimizadas para o toque e a caneta, como o OneNote1.

Transmita vídeo HDR11 em aplicações compatíveis, como o Amazon Prime Video1, para desfrutar de uma experiência de entretenimento com uma cor, um contraste e uma luminosidade mais precisos.

Desde projetos de programação à exportação das suas criações, liberte a sua inventividade com o Visual Studio1 no nosso Surface mais poderoso de sempre.

Desfrute de cores deslumbrantes e de uma qualidade de imagem excecional, edite tons de pele na perfeição e muito mais com o Capture One1.

Coloque o Surface Laptop Studio 2 em Modo de Apresentação para tirar o máximo partido das ferramentas colaborativas do Microsoft 365, incluindo o PowerPoint1.

Com diversas formas de realizar todas as suas tarefas a qualquer ângulo, o Surface Laptop Studio 2 adapta-se ao seu estilo e de trabalho e é compatível com diversos acessórios1.

Slim Pen 2

A Slim Pen 21 é a nossa caneta mais poderosa de sempre, proporcionando uma experiência semelhante à da caneta no papel e um nível superior de precisão. Além disso, conta também com armazenamento incorporado e carregamento fácil sem fios. Obtenha até 15 horas2 de duração da bateria com um único carregamento.

Dynamic Woven Hinge

O Surface Laptop Studio 2 permite-lhe alternar entre modos de uma forma simples, para que possa orientar o dispositivo para o ângulo mais natural para si.

Leitor de cartões microSD

Transfira os seus ficheiros de uma forma rápida com o leitor de cartões microSD integrado.

Várias portas

Este dispositivo está preparado para todos os seus acessórios essenciais, com 2 portas USB-C® 4.0 com Thunderbolt™ 4, uma porta USB-A, uma entrada para auscultadores e uma porta Surface Connect para ancoragem e carregamento.

O Surface Laptop Studio 2 é ideal para todos os tipos de profissionais criativos — descubra o dispositivo com a configuração mais adequada para a sua forma de criar.

Faça esboços e desenhe com a Surface Slim Pen 21 no Adobe Fresco1 para desfrutar de uma experiência incrível de aplicação de sombreado, uma sensibilidade à pressão excecional, sinais táteis que proporcionam uma experiência semelhante à da caneta no papel e um desempenho incrível com a NVIDIA® GeForce RTX™ 4050.

Maximize a produtividade com o Windows 11, otimizado para o toque. Toque, arraste, faça gestos de percorrer e aproxime os dedos, tal como faz no seu smartphone.

Inicie sessão de uma forma rápida e segura com a funcionalidade Instant On e o reconhecimento facial do Windows Hello.

O Microsoft Defender fornece proteção contínua em tempo real contra ameaças de segurança.

Deixa-te envolver pelos mais recentes jogos para PC disponíveis no Xbox Game Pass com os gráficos poderosos deste dispositivo12.

Personalize a sua experiência de utilização do Surface Laptop Studio 2 com acessórios compatíveis, como canetas digitais, portas adicionais, ratos ergonómicos sem fios, comandos e muito mais1.

Escreva, desenhe, navegue e recarregue. Tome notas e desenhe com uma experiência semelhante à da caneta no papel, com uma precisão incrível e um novo design armazenável.

Otimize o seu espaço de trabalho com a Estação de Ancoragem Surface Thunderbolt™ 4 e desfrute de uma transferência de dados incrivelmente rápida. As oito ligações versáteis alimentam a sua câmara Web, o seu telemóvel e outros acessórios, permitindo simultaneamente a ligação a até dois monitores 4K9.

Fino, leve e pronto para viajar, o Surface Arc Mouse foi desenhado para se adaptar à forma da sua mão e pode ser achatado para facilitar o seu transporte e armazenamento. Ligação Bluetooth.

Desfruta do Comando Sem Fios Xbox modernizado, concebido para proporcionar um nível superior de conforto durante os jogos em consolas suportadas, PCs e telemóveis ou tablets15.

Ainda não sabe qual é o Surface ideal para si?

Se tiver dúvidas, explore e compare a linha completa de portáteis Surface.

Ecrã tátil de 14,4”3

Intel® i7 de 13.ª Geração

Peso inicial de 1,89 kg (4,18 lb)

USB-C/Thunderbolt™ 4, USB-A

Até 18 horas2

Ecrã tátil de 13,5”

Intel® i5/i7 de 12.ª Geração

Peso inicial de 1.272 g (2,80 lb)

USB-C/Thunderbolt™ 4, USB-A

Até 18 horas2

Ecrã tátil de 15”

Intel® i7 de 12.ª Geração

Peso inicial de 1.560 g (3,44 lb)

USB-C/Thunderbolt™ 4, USB-A

Até 17 horas2

Ecrã tátil de 12,4”

Intel® i5 de 12.ª Geração

1,13 kg (2,49 lb)

USB-C®, USB-A

Até 15 horas2

Ecrã PixelSense™ Flow de 13”

Intel® Core™ de 12.ª Geração ou Microsoft SQ® 3

Peso inicial de 879 g (1,94 lb)

Wi-Fi: USB-C® com USB 4.0/ Thunderbolt™ 4

5G: USB-C®

Até 15,5 horas2

Porquê comprar na Microsoft Store

Oferecemos envio e devolução gratuitos. Além disso, se baixarmos o preço de um produto físico no prazo de 60 dias após a entrega, faremos um ajuste de preço pontual.

Desfrute dos envios gratuitos sem compra mínima. Desfrute também das devoluções a 60 dias dos produtos físicos da Microsoft.

Se comprar um produto físico na Microsoft Store e reduzirmos o preço no prazo de 60 dias, contacte-nos para lhe reembolsarmos a diferença. São aplicáveis termos.

Estudantes, pais e docentes são elegíveis durante todo o ano para até 10% de desconto numa seleção de produtos, incluindo dispositivos Surface.

A nossa equipa de especialistas responderá a todas as suas questões.

Obtenha o dobro da potência da CPU com processadores Intel ® Core™ de 13.ª Geração baseados na plataforma Intel ® Evo™.

Core™ de 13.ª Geração baseados na plataforma Intel Evo™. Desfrute de uma capacidade gráfica 89% superior com GPUs NVIDIA ® avançadas.

avançadas. Efetue multitasking como um verdadeiro profissional com até 16 GB de RAM e SSDs incrivelmente rápidos com até 512 GB de armazenamento.

Bateria com duração para um dia inteiro2.

Ecrã PixelSense™ Flow de 14,4” incrivelmente vibrante 3 .

. Taxa de atualização até 120 Hz.

Cores mais precisas e um contraste superior com HDR 13 e Dolby Vision ® IQ 11 .

e Dolby Vision IQ . O melhor som de qualquer Surface, com quatro Altifalantes Omnisonic Speakers e Dolby Atmos®10.

Um portátil sem igual, equipado com a Dynamic Woven Hinge e um design versátil.

Modo de portátil para produtividade, Modo de apresentação para transmissão de conteúdos e Modo de estúdio para criatividade.

Desenhe e faça esboços com a Surface Slim Pen 2 1 com armazenamento e carregamento incorporado.

com armazenamento e carregamento incorporado. Personalize o novo touchpad Precision Haptic e utilize-o da forma mais natural para si.

Trabalhe de uma forma mais inteligente e maximize a produtividade com as ferramentas de IA do Windows 11 e as aplicações do Microsoft 365 1 .

. Desfrute de chamadas mais naturais com a nova câmara com um campo de visão amplo e os Efeitos do Windows Studio.

O Windows 11 está ainda mais otimizado para o toque. Toque, arraste, faça gestos de percorrer e aproxime os dedos, tal como faz no seu smartphone.

Mantenha-se protegido com a segurança da Microsoft do chip à cloud.

Características técnicas

Opções de placa gráfica:

Opções de memória:

Opções de armazenamento:



[2] Até 19,0 horas de duração da bateria para utilização normal do dispositivo Surface Laptop Studio 2 com Processador Intel® Core™ i7-13700H, 512 GB e 16 GB de RAM –

Testes efetuados pela Microsoft em julho/agosto de 2023 com software Windows 11 de pré-produção e dispositivos de pré-produção Surface Laptop Studio 2 com Processador Intel® Core™ i7-13700H, 512 GB e 16 GB de RAM. Os testes envolveram a descarga completa da bateria com uma mistura de utilização ativa e modo de espera moderno. A parte correspondente à utilização ativa é composta por (1) um teste de navegação na Web que consiste no acesso a oito sites populares em vários separadores, (2) um teste de produtividade utilizando o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel, o OneNote e o Outlook, e (3) uma parte do tempo com o dispositivo em utilização com aplicações inativas. Foram utilizadas todas as predefinições, exceto as seguintes: a luminosidade do ecrã foi definida para 150 nits e a Luminosidade Automática, a Cor Adaptável e o Carregamento Inteligente estavam desativados. O Wi-Fi estava ligado a uma rede. Testes efetuados com o Windows 11 Versão 10.0.22621 (22H2). A duração da bateria varia significativamente consoante as definições, a utilização e outros fatores.

Até 18,0 horas de duração da bateria para utilização normal do dispositivo Surface Laptop Studio 2 com Processador Intel® Core™ i7-13700H, GPU de Portátil NVIDIA® GeForce™ RTX 4050, 512 GB e 16 GB de RAM

Testes efetuados pela Microsoft em julho/agosto de 2023 com software Windows 11 de pré-produção e dispositivos de pré-produção Surface Laptop Studio 2 com Processador Intel® Core™ i7-13700H, GPU de Portátil NVIDIA® GeForce™ RTX 4050, 512 GB e 16 GB de RAM. Os testes envolveram a descarga completa da bateria com uma mistura de utilização ativa e modo de espera moderno. A parte correspondente à utilização ativa é composta por (1) um teste de navegação na Web que consiste no acesso a oito sites populares em vários separadores, (2) um teste de produtividade utilizando o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel, o OneNote e o Outlook, e (3) uma parte do tempo com o dispositivo em utilização com aplicações inativas. Foram utilizadas todas as predefinições, exceto as seguintes: a luminosidade do ecrã foi definida para 150 nits e a Luminosidade Automática, a Cor Adaptável e o Carregamento Inteligente estavam desativados. O Wi-Fi estava ligado a uma rede. Testes efetuados com o Windows 11 Versão 10.0.22621 (22H2). A duração da bateria varia significativamente consoante as definições, a utilização e outros fatores.

source