Fortnite APK para Android – Download – Softonic

O Fortnite é um game multiplayer no estilo Battle Royale que possui diversos modos de jogo, tornando possível atingir vários grupos de pessoas. O game da Epic Games segue uma jogabilidade dinâmica, envolvendo batalhas de ação, modo criativo e salve o mundo, a exemplo do JustBuild e do Call of Duty.

A Epic Games se preocupou em criar continuidades do jogo a fim de torná-lo mais completo. Com isso, o Fotnite ganha temporadas e capítulos. O público recebeu um grande upgrade recentemente, o capítulo 3 do jogo, com novas armas, locais exclusivos no mapa, skins personalizadas e muito mais.

O mais novo lançamento do Fotnite é o capítulo 3 do game, que recebeu um arsenal redesenhado e otimizado para as batalhas. Além disso, o mapa possui lugares novos que incluem diferentes biomas. As Skins também fazem parte dessa gama de novidades e essa é uma das melhores novidades do jogo, que inclui personagens já conhecidos do público.

O arsenal do game ficou mais intuitivo e otimizado para cada personagem. A Epic Games integrou o Rifle de Assalto do Guarda, um Rifle de Precisão do Caçador e outro Rifle de Assalto MK-7. Também integra o jogo uma Escopeta Atacante, a Espingarda Automática, uma Pistola Auxiliar e uma SMG Ferrão.

Nesse capítulo de Fotnite, o mapa ganhou novos pontos, que tornam o jogo mais desafiador. O Cruzamento Cremoso, Bosque Gorduroso e Clarim Diário são alguns dos pontos de interesse do game. Além disso, a Lenharia Haja Lenha, o Toada Sonolenta, as Minas Matreiras e as Bobinas Rochosas entraram para o mapa também. O Circuito Chonker, o Condomínio Cânion, os Jonesies e Santuário e o Acompanhamento do Abraço deixaram o jogo mais interessante.

O Fotnite capítulo 3 recebeu atualizações de Skins também, incluindo personagens como The Rock e o Homem Aranha, ambos já queridinhos do público.

Os novos itens do game são para finalidades semelhantes. O Revitalisuco e a Névoa de Cura possuem objetivos de cura e vida. A Névoa de Cura pode ser utilizada para gerar vida tanto para o jogador que usa quanto para outros próximos. O Revitalisuco só pode ser utilizado pelo jogador que o ativa e perde efeito ao receber dano do oponente.

Sem dúvidas, o capítulo 3 de Fortnite não decepcionou o público. A mecânica de jogo foi otimizada, novas armas, objetos e pontos de mapa foram agregados e alguns veículos retornaram ao game, provando assim, que a Epic Games se preocupou em ouvir os fãs do título e trazendo inovações diferenciadas ao público.

Versão

4 de out de 2023

Android

Outras plataformas (3)

Android 13.0

592K

26K

APK, Google Play

fortnite-v26-20-0-28333111-android.apk

