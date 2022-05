Dogecoin Price in US dollar Today: 0.1309 – Pound Sterling Live

The Independent News and Data Provider

Open: 0.1728

High: 0.1718

Low: 0.1712

Close: 0.1711

Open: 0.1751

High: 0.1736

Low: 0.1721

Close: 0.1723

Open: 0.1704

High: 0.1737

Low: 0.1724

Close: 0.1721

Open: 0.1706

High: 0.1727

Low: 0.1707

Close: 0.1714

Open: 0.1701

High: 0.1703

Low: 0.1702

Close: 0.1706

Open: 0.1582

High: 0.1589

Low: 0.1555

Close: 0.1570

Open: 0.1522

High: 0.1569

Low: 0.1539

Close: 0.1526

Open: 0.1538

High: 0.1565

Low: 0.1564

Close: 0.1576

Open: 0.1500

High: 0.1517

Low: 0.1501

Close: 0.1525

Open: 0.1430

High: 0.1496

Low: 0.1508

Close: 0.1518

Open: 0.1499

High: 0.1595

Low: 0.1435

Close: 0.1445

Open: 0.1604

High: 0.1597

Low: 0.1522

Close: 0.1534

Open: 0.1650

High: 0.1719

Low: 0.1703

Close: 0.1719

Open: 0.1949

High: 0.1967

Low: 0.1931

Close: 0.1977

Open: 0.1908

High: 0.1900

Low: 0.1896

Close: 0.1908

Open: 0.1786

High: 0.1794

Low: 0.1814

Close: 0.1825

Open: 0.1678

High: 0.1705

Low: 0.1701

Close: 0.1708

Open: 0.1635

High: 0.1649

Low: 0.1662

Close: 0.1710

Open: 0.1644

High: 0.1670

Low: 0.1603

Close: 0.1668

Open: 0.1681

High: 0.1684

Low: 0.1644

Close: 0.1647

Open: 0.1537

High: 0.1540

Low: 0.1534

Close: 0.1524

Open: 0.1268

High: 0.1334

Low: 0.1257

Close: 0.1346

Open: 0.1373

High: 0.1415

Low: 0.1400

Close: 0.1385

Open: 0.1331

High: 0.1303

Low: 0.1283

Close: 0.1375

Open: 0.1399

High: 0.1406

Low: 0.1344

Close: 0.1335

Open: 0.1497

High: 0.1508

Low: 0.1444

Close: 0.1433

Open: 0.1431

High: 0.1445

Low: 0.1415

Close: 0.1412

Open: 0.1406

High: 0.1403

Low: 0.1396

Close: 0.1408

Open: 0.1421

High: 0.1441

Low: 0.1430

Close: 0.1427

Open: 0.1417

High: 0.1434

Low: 0.1428

Close: 0.1432

Open: 0.1404

High: 0.1396

Low: 0.1375

Close: 0.1371

Open: 0.1428

High: 0.1433

Low: 0.1419

Close: 0.1427

Open: 0.1404

High: 0.1452

Low: 0.1425

Close: 0.1425

Open: 0.1376

High: 0.1370

Low: 0.1363

Close: 0.1384

Open: 0.1421

High: 0.1399

Low: 0.1403

Close: 0.1406

Open: 0.1494

High: 0.1496

Low: 0.1485

Close: 0.1496

Open: 0.1467

High: 0.1480

Low: 0.1476

Close: 0.1475

Open: 0.1612

High: 0.1591

Low: 0.1565

Close: 0.1575

Open: 0.1556

High: 0.1598

Low: 0.1597

Close: 0.1663

Open: 0.1596

High: 0.1600

Low: 0.1562

Close: 0.1578

Open: 0.1561

High: 0.1596

Low: 0.1574

Close: 0.1576

Open: 0.1526

High: 0.1540

Low: 0.1523

Close: 0.1524

Open: 0.1436

High: 0.1432

Low: 0.1424

Close: 0.1431

Open: 0.1548

High: 0.1569

Low: 0.1454

Close: 0.1458

Open: 0.1464

High: 0.1469

Low: 0.1448

Close: 0.1464

Open: 0.1497

High: 0.1504

Low: 0.1493

Close: 0.1483

Open: 0.1475

High: 0.1497

Low: 0.1494

Close: 0.1499

Open: 0.1442

High: 0.1474

Low: 0.1471

Close: 0.1483

Open: 0.1382

High: 0.1411

Low: 0.1418

Close: 0.1419

Open: 0.1417

High: 0.1425

Low: 0.1427

Close: 0.1453

Open: 0.1376

High: 0.1377

Low: 0.1365

Close: 0.1370

Open: 0.1381

High: 0.1387

Low: 0.1381

Close: 0.1402

Open: 0.1304

High: 0.1311

Low: 0.1277

Close: 0.1272

Open: 0.1327

High: 0.1355

Low: 0.1328

Close: 0.1320

Open: 0.1174

High: 0.1145

Low: 0.1117

Close: 0.1120

Open: 0.1262

High: 0.1267

Low: 0.1224

Close: 0.1236

Open: 0.1278

High: 0.1274

Low: 0.1268

Close: 0.1279

Open: 0.1275

High: 0.1286

Low: 0.1260

Close: 0.1262

Open: 0.1289

High: 0.1267

Low: 0.1239

Close: 0.1238

Open: 0.1339

High: 0.1369

Low: 0.1322

Close: 0.1325

Open: 0.1332

High: 0.1350

Low: 0.1331

Close: 0.1337

Open: 0.1294

High: 0.1336

Low: 0.1318

Close: 0.1323

Open: 0.1261

High: 0.1285

Low: 0.1272

Close: 0.1269

Open: 0.1241

High: 0.1241

Low: 0.1234

Close: 0.1232

Open: 0.1234

High: 0.1237

Low: 0.1227

Close: 0.1247

Open: 0.1213

High: 0.1218

Low: 0.1196

Close: 0.1202

Open: 0.1168

High: 0.1192

Low: 0.1191

Close: 0.1181

Open: 0.1231

High: 0.1230

Low: 0.1224

Close: 0.1223

Open: 0.1172

High: 0.1176

Low: 0.1164

Close: 0.1163

Open: 0.1160

High: 0.1176

Low: 0.1165

Close: 0.1167

Open: 0.1161

High: 0.1166

Low: 0.1165

Close: 0.1166

Open: 0.1149

High: 0.1150

Low: 0.1154

Close: 0.1159

Open: 0.1135

High: 0.1149

Low: 0.1150

Close: 0.1143

Open: 0.1121

High: 0.1123

Low: 0.1113

Close: 0.1126

Open: 0.1147

High: 0.1149

Low: 0.1136

Close: 0.1136

Open: 0.1173

High: 0.1176

Low: 0.1170

Close: 0.1171

Open: 0.1160

High: 0.1155

Low: 0.1148

Close: 0.1157

Open: 0.1240

High: 0.1239

Low: 0.1195

Close: 0.1193

Open: 0.1190

High: 0.1206

Low: 0.1213

Close: 0.1226

Open: 0.1194

High: 0.1209

Low: 0.1203

Close: 0.1201

Open: 0.1235

High: 0.1239

Low: 0.1226

Close: 0.1222

Open: 0.1251

High: 0.1231

Low: 0.1220

Close: 0.1221

Open: 0.1358

High: 0.1383

Low: 0.1358

Close: 0.1357

Open: 0.1321

High: 0.1364

Low: 0.1342

Close: 0.1355

Open: 0.1326

High: 0.1331

Low: 0.1328

Close: 0.1329

Open: 0.1392

High: 0.1392

Low: 0.1400

Close: 0.1400

Open: 0.1495

High: 0.1515

Low: 0.1492

Close: 0.1480

Open: 0.1438

High: 0.1475

Low: 0.1455

Close: 0.1460

Open: 0.1421

High: 0.1437

Low: 0.1426

Close: 0.1429

Open: 0.1411

High: 0.1454

Low: 0.1462

Close: 0.1462

Open: 0.1399

High: 0.1391

Low: 0.1362

Close: 0.1354

Open: 0.1403

High: 0.1434

Low: 0.1431

Close: 0.1434

Open: 0.1453

High: 0.1480

Low: 0.1399

Close: 0.1413

Open: 0.1447

High: 0.1535

Low: 0.1431

Close: 0.1448

Open: 0.1612

High: 0.1618

Low: 0.1504

Close: 0.1520

Open: 0.1498

High: 0.1537

Low: 0.1554

Close: 0.1632

Open: 0.1426

High: 0.1471

Low: 0.1461

Close: 0.1453

Open: 0.1483

High: 0.1479

Low: 0.1487

Close: 0.1523

Open: 0.1429

High: 0.1439

Low: 0.1430

Close: 0.1425

Open: 0.1541

High: 0.1560

Low: 0.1486

Close: 0.1487

Open: 0.1405

High: 0.1421

Low: 0.1427

Close: 0.1459

Open: 0.1404

High: 0.1435

Low: 0.1389

Close: 0.1387

Open: 0.1405

High: 0.1397

Low: 0.1380

Close: 0.1403

Open: 0.1399

High: 0.1454

Low: 0.1389

Close: 0.1397

Open: 0.1469

High: 0.1487

Low: 0.1458

Close: 0.1449

Open: 0.1424

High: 0.1449

Low: 0.1450

Close: 0.1459

Open: 0.1444

High: 0.1446

Low: 0.1440

Close: 0.1442

Open: 0.1359

High: 0.1369

Low: 0.1346

Close: 0.1358

Open: 0.1429

High: 0.1424

Low: 0.1395

Close: 0.1400

Open: 0.1415

High: 0.1457

Low: 0.1448

Close: 0.1451

Open: 0.1405

High: 0.1420

Low: 0.1400

Close: 0.1397

Open: 0.1351

High: 0.1370

Low: 0.1364

Close: 0.1375

Open: 0.1355

High: 0.1354

Low: 0.1349

Close: 0.1346

Open: 0.1333

High: 0.1336

Low: 0.1345

Close: 0.1345

Open: 0.1391

High: 0.1399

Low: 0.1241

Close: 0.1258

Open: 0.1470

High: 0.1601

Low: 0.1607

Close: 0.1580

Open: 0.1403

High: 0.1430

Low: 0.1413

Close: 0.1428

Open: 0.1377

High: 0.1402

Low: 0.1399

Close: 0.1398

Open: 0.1389

High: 0.1405

Low: 0.1362

Close: 0.1415

Open: 0.1338

High: 0.1353

Low: 0.1354

Close: 0.1365

Open: 0.1337

High: 0.1320

Low: 0.1314

Close: 0.1317

Open: 0.1306

High: 0.1316

Low: 0.1313

Close: 0.1328

Open: 0.1308

High: 0.1313

Low: 0.1304

Close: 0.1314

Open: 0.1314

High: 0.1330

Low: 0.1309

Close: 0.1303

Open: 0.1274

High: 0.1347

Low: 0.1340

Close: 0.1348

Open: 0.1290

High: 0.0000

Low: 0.0000

Close: 0.0000



