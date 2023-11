X એ પ્રથમ AI ચેટટૂલ Grok કર્યું લોન્ચ, ફક્ત આ વપરાશકર્તાઓને જ મળશે ઍક્સેસ – TV9 Gujarati

એલોન મસ્કે તેના AI ચેટબોટની જાહેરાત કરી છે. આ Xનું પહેલું AI ટૂલ છે અને તેનું નામ Grok છે. એલોન મસ્કએ કહ્યું છે કે ગ્રોકની ઍક્સેસ આજથી એટલે કે 4 નવેમ્બરથી ઉપલબ્ધ થવાનું શરૂ થશે, પરંતુ હાલમાં તે ફક્ત પ્રીમિયમ પ્લસ વપરાશકર્તાઓ માટે જ છે.

એલોન મસ્કની પોસ્ટ અનુસાર, ગ્રોક હાલમાં બીટા પરીક્ષણમાં છે, પરંતુ તે પ્રીમિયમ પ્લસ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. તમને જણાવી દઈએ કે થોડા દિવસો પહેલા X એ પ્રીમિયમ પ્લસ પ્લાન રજૂ કર્યો છે જેની કિંમત દર મહિને 16 ડોલર છે. આ પ્લાન હેઠળ, તમને X પર એડ ફ્રી અનુભવ મળશે.

આ ટૂલ Google Bard અને ChatGPT જેવું AI ટૂલ પણ છે. Grok X નું પ્રથમ AI ચેટટૂલ છે. તે રીઅલ ટાઇમમાં X પર શેર કરેલી માહિતીને એક્સેસ કરી શકે છે અને વપરાશકર્તાઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે. તે કટાક્ષ પણ કરી શકે છે. આ અંગે એલોન મસ્કે કહ્યું છે કે તેને ખબર નથી કે આ રીતે કોણે માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

મસ્કના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્રોકની પોતાની સમજ છે અને તે તમારા પ્રશ્નોના ખૂબ જ સચોટ જવાબ આપી શકે છે. એલોન મસ્કએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે તે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે તેને દવાઓ કેવી રીતે બનાવવી તે પૂછો, તો તે જવાબ આપવાનો ઇનકાર કરશે.

