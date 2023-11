Elon Musk presenta su nueva Cybertruck a prueba de balas y queda en ridículo | Código Espagueti – Código Espagueti

Cybertruck, la nueva y deslumbrante pickup de Tesla avergonzó a Elon Musk anoche, durante su presentación. Minutos después de que el CEO de Tesla afirmara que su camioneta era “literalmente a prueba de balas” de pistolas de 9mm, intentó demostrar que las ventanas de vidrio blindado eran resistentes. El resultado fue un desastre. Las ventanas se rompieron y Musk quedó estupefacto.

“Creamos un exoesqueleto – dijo Musk a los asistentes en el lanzamiento en Los Ángeles -Es literalmente a prueba de balas para una pistola de 9 mm”, prometió.

Entonces, el diseñador en jefe de Tesla, Franz Von Holzhausen, preguntó si podía intentar aniquilar la Cybertruck arrojando una bola de metal a una de las ventanas del vehículo. “¿En serio?”, preguntó Musk. Acto seguido, la ventana se rompió y, “oh, Dios mío”, murmuró. “Bueno, tal vez eso fue un poco duro”. En un segundo intento la ventana trasera también se rompió, pero al menos no atravesó la ventana, dijo. “Hay margen de mejora”, explicó.

“Tiramos llaves, tiramos todo, incluso tiramos literalmente el fregadero de la cocina al cristal y no se rompió”, dijo Musk. “Por alguna extraña razón, se rompió ahora. No sé por qué”, contó Musk.

Aquí la prueba fallida de la nueva Cybertruck:

Según Musk, la Cybertruck está inspirada en dos de sus películas favoritas: en Blade Runner y en el diseño angular del automóvil submarino que James Bond utilizó en The Spy Who Loved Me. Y si bien la prueba antibalas fue un fracaso, el vehículo no está del todo construido con materiales convencionales ya que explicó que está fabricado con la misma aleación de acero inoxidable que Tesla utilizará en el cohete SpaceX Starship. Será el “camión oficial de Marte”, aseguró Musk en Twitter.

Cybertruck tendrá un precio a partir de los 39 mil 900 dólares y habrá tres modelos diferentes. El modeló más costoso valdrá 69 mil 900 dóalres, y se espera que su producción comience a finales de 2021.

VíaThe Guardian

