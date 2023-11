Musk prezentuje swoją sztuczną inteligencję. Grok ma sarkastyczne … – Rzeczpospolita

Aktualizacja: 29.11.2023 21:22 Publikacja: 05.11.2023 13:18

Chatbot Grok będzie miał poczucie humoru zbliżone do Elona Muska

Foto: Bloomberg

Paweł Rożyński

Nowego chatbota wprowadza kontrolowany przez miliardera start-up xAI. Rozpoczął testy w sobotę za pomocą wybranej grupy osób, a po ich zakończeniu zostanie udostępniony subskrybentom serwisu X Premium+. Grok jest zasilany przez model językowy Grok-1.

Elon Musk pokazał bota, który pomoże ludzkości w dążeniu do zrozumienia i wiedzy. Swoją wiedzę czerpie obecnie z platformy X. Ma odpowiadać na pytania, używając sarkastycznego poczucia humoru. Zademonstrował je żartami o Samie Bankmanie-Friedzie i o tym, jak zrobić kokainę. Ma – w przeciwieństwie do innych systemów sztucznej inteligencji – odpowiadać na ostre i kontrowersyjne pytania. Największą konkurencją będzie ChatGPT, stworzony przez OpenAI i Bard od Google.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił „pierwsze na świecie porozumienie” w sprawie zarządzania najbardziej ryzykownymi formami sztucznej inteligencji.

Grok jest wczesnym produktem beta. Mimo to wykazał się już imponującymi wynikami w kilku wskaźnikach uczenia maszynowego, a także w krajowych finałach szkół średnich w 2023 roku, np. w węgierskich szkołach średnich w matematyce. Bot jest również bardzo wydajny, wykorzystując tylko połowę zasobów treningowych porównywalnych modeli.

Zespół xAI, który wzmocnili inżynierowie, którzy wcześniej pracowali w Google DeepMind i Microsoftu, twierdzi, że stale ulepsza Groka i zaprasza użytkowników do wypróbowania go i przekazywania informacji zwrotnych. Docelowo ma być potężnym asystentem dla każdego, pomagając szybko uzyskać dostęp do istotnych informacji, przetwarzać dane i wymyślić nowe rozwiązania.

Inżynierowie start-upu zastrzegają, że będą pracować nad opracowaniem wiarygodnych zabezpieczeń przed różnymi formami złośliwego użycia bota, ale zagadnienie to może budzić wątpliwości w sytuacji wykorzystania platformy X do szerzenia dezinformacji, jak i bagatelizowania tego problemu przez Elona Muska.

source