Free Fire MAX में 3 जबरदस्त बंडल्स जो काफी ज्यादा रेयर विकल्प हैं – Sportskeeda Hindi

Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में बंडल्स को बहुत ज्यादा पंसद किया जाता है। बंडल्स से आपको लुक शानदार दिखता है और आप ज्यादा आकर्षक नज़र आते हैं। कई लोग इसे शो-ऑफ करने के लिए भी पसंद करते हैं। गेम में ढेरों तरह के बंडल्स समय-समय पर रिलीज किए गए हैं। कई सारे बंडल्स हैं, जो आसानी से उपलब्ध रहते हैं। इसमें से कुछ थोड़े रेयर विकल्प भी हैं। इस आर्टिकल में हम 3 शानदार बंडल्स के बारे में बात करेंगे, जो काफी रेयर हैं।

Skater Girl पोशाक को बहुत पसंद किया जाता है। कई सारी गर्ल प्लेयर्स इसका इस्तेमाल करती हैं। इस बंडल को स्टोर द्वारा 1499 डायमंड्स में पा सकते हैं। इस बंडल में स्केट्स लगी हैं, जिसमें से फ्लेम्स निकलती हैं। बंडल में आपको यह सभी आयटम्स मिलने वाले हैं:

Dragon Mafia बंडल को कई लोग उपयोग करना चाहते हैं। इस बंडल का क्लासिक और मॉडर्न लुक का कॉम्बिनेशन शानदार लगता है। इसका ऑल वाइट लूट दिखने में शानदार लगता है। इस रेयर बंडल में यह चीज़ें हैं :

Free Fire MAX में Ezio Auditore Outfit बंडल को बहुत पसंद किया जाता है। इस बंडल का लाल और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन दिखने में जबरदस्त है। आपको यह सभी आयटम्स बंडल में मिलेंगे:

(नोट: इस आर्टिकल में लेखक ने अपनी राय दी है। सभी की पसंद इस मामले में थोड़ी अलग रह सकती है।)

