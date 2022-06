‘The Crown’ Season 6 on Netflix: Everything We Know So Far – What's on Netflix

Ads



We’re keeping track of everything you need to know about the sixth and final season of ‘The Crown.’

by Jacob Robinson

Published on June 1st, 2022

The Crown – Picture. Netflix

The fifth season of The Crown has yet to arrive on Netflix, however, we have plenty of info on the upcoming sixth and final season of The Crown, which is expected to arrive on Netflix in 2023.

Created by Peter Morgan, The Crown has become one of the most popular Originals that Netflix has to offer. Since its very first season, The Crown has been one of the most expensive shows ever made, with each season costing over $100 million to produce. At first, there was only going to be five seasons, but as production began on the fifth season, Peter Morgan reversed his decision and a sixth season was announced.

Over four seasons, The Crown has been nominated for a total of 423 awards so far, winning 129 of them. The Crown swept the 73rd Primetime Emmy Awards in 2021 by winning all seven awards in the drama categories, including the Outstanding Lead Actress in a Drama Series for Olivia Colman’s portrayal of Queen Elizabeth II, joining Claire Foy, who also earned a Primetime Emmy for her portrayal of the British monarch.

Netflix has yet to announce a release date for the sixth and final season of The Crown. However, going by the releases of the previous seasons we can predict when the final season arrives;

We expect to see the final season of The Crown on Netflix in November or December 2023.

Aside from our expectation that we won’t see Lady Diana beyond the fifth season, expect to see the majority of the cast of season 5 reprise their roles in season 6.

Imelda Staunton (top right) is the third lead actress to portray Queen Elizabeth II in The Crown.

Jonathan Pryce (top right) is the third lead actor to portray Prince Philip, Duke of Edinburgh in The Crown.

Lesley Manville (top right) is the third supporting actress to portray Princess William in The Crown.

Dominic West (top right) is the third actor to portray Prince Charles in The Crown.

As we’re yet to see which historical events will take place in the fifth season of The Crown, our predictions for which historical events we’ll see may crossover with the fifth season.

The early 2000s were some of the hardest years in Queen Elizabeth’s life thanks to the death of her late sister, Princess Margaret, in February 2002. Only a month later in March 2002 at the age of 101, The Queen Mother also passed away.

Prior to the death of two of her closest family members, the Royal Family was still dealing with the fallout from the death of Lady Diana. At the age of 16, Prince Harry was confronted by his father, Prince Charles, after learning that Harry had regularly been smoking cannabis and drinking alcohol. Prince Harry was sent to Featherstone Lodge, a detox center for heroin addicts in Peckham, where he would learn the dangers of drug and alcohol abuse.

Events outside of the UK saw the republican George W Bush become the 43rd President of the United States. In the first year of his presidency, the tragic events of 9/11 unfolded, eventually leading the US and its allies into the Iraq War and the War on terror.

Like the previous seasons, the final season will conclude with ten episodes.

Official Production Status: Filming Scheduled (Last Updated: 01/06/2022)

We’ve covered the filming schedule of The Crown season 6 in greater detail, but we confirmation that filming will begin in August 2022.

It’s unknown what filming locations will be used, and how long filming will run for.

Are you excited for the final season of The Crown on Netflix? Let us know in the comments below!

